Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов будет баллотироваться в депутаты на думских выборах в Москве в сентябре 2021 года. 6 марта телеведущий выступил с первой предвыборной акцией, хотя официально кампания может начаться только после регистрации кандидата.

Попов вышел на улицу и стал дарить женщинам цветы. Также 6 марта первый секретарь московского обкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин провел сразу две встречи с избирателями в Западном Дегунино и Кунцево, где поговорил с местными жителями о проблемах в их районах.

Михаил Шевелев посетил одну из встреч и поговорил с Рашкиным о причинах такого раннего старта избирательной кампании, а также о расколе в КПРФ и преследовании Алексея Навального.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Коммунист Рашкин защищает Навального, ведущий «России 1» раздает цветы: начало политического сезона (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.