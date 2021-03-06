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Задело. Геббельсовская агитка украинского нацизма 06.03.2021

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Задело с Николаем Петровым 06.03.2021. Геббельсовская агитка украинского нацизма
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Задело с Николаем Петровым - Геббельсовская агитка украинского нацизма (6 Марта 2021)

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Задело
Задело
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Опубликовано: 6 Марта 2021

Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о том, зачем бойцы украинского фронта запустили через громкоговорители в Донбассе настоящую нацистскую агитационную речь времен Великой Отечественной войны, и что этот знак может представлять собой на общей карте мировых политических действий.

 

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