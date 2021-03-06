Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о том, зачем бойцы украинского фронта запустили через громкоговорители в Донбассе настоящую нацистскую агитационную речь времен Великой Отечественной войны, и что этот знак может представлять собой на общей карте мировых политических действий.

Смотрите онлайн Задело с Николаем Петровым Геббельсовская агитка украинского нацизма (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.