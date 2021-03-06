«Тренд на загнивание»: Дмитрий Орешкин о расколе путинских элит и выигрышной стратегии оппозиции

Коммунисты готовятся к выборам в Госдуму. Митинги в Армении

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что из России в страну в прошлом году приезжал двойник включённого в санкционные списки Евросоюза бизнесмена Евгения Пригожина. По словам главы Департамента госбезопасности Литвы это была спецоперация российской стороны, которая хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, и одновременно организовать против Литвы информационную атаку.

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