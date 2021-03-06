Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Двойник Пригожина в Литве. Деятели «ДНР» создают партию в Минске. Силовиков нанимают через hh.ru 06.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 06.03.2021. Двойник Пригожина в Литве. Деятели «ДНР» создают партию в Минске. Силовиков нанимают через hh.ru
06.03.2021 06.03.2021 06.03.2021 06.03.2021 06.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 05.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Двойник Пригожина в Литве. Деятели «ДНР» создают партию в Минске. Силовиков нанимают через hh.ru (6 Марта 2021)

13 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 6 Марта 2021

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что из России в страну в прошлом году приезжал двойник включённого в санкционные списки Евросоюза бизнесмена Евгения Пригожина. По словам главы Департамента госбезопасности Литвы это была спецоперация российской стороны, которая хотела проверить, как будет действовать литовская контрразведка, и одновременно организовать против Литвы информационную атаку.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Двойник Пригожина в Литве. Деятели «ДНР» создают партию в Минске. Силовиков нанимают через hh.ru (6 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу