Время Белковского - Горбачеву - 90! Мишустин, Госдума, ЕдРо. Что там на Украине (6 Марта 2021)
Опубликовано: 6 Марта 2021
Ведущие: Станислав Белковский
Время Белковского. Не грустим! Все будет хорошо! Нобелевка для Навального. Невзорова под суд 06.02.2021
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ЛИДЕР МИХАИЛ МИШУСТИН И ПРЕДЧУВСТВИЕ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.
Из важного.
- Снова Дворец. Теперь и в стихах.
- Михаил Мишустин как будущий лидер «Единой России».
- Михаил Мишустин как возможный преемник Владимира Путина.
- Первое предвыборное турне Михаила Мишустина. Материализация духов / раздача слонов.
- Думские выборы-2021. Возьмет ли КПРФ под контроль «Умное голосование» им. А. А. Навального.
- Думские выборы-2021. Останется ли В. В. Володин спикером Государственной думы.
- Думские выборы-2021. Шансы «Яблока» и «Новых людей» на успех(и) в мажоритарных округах.
- Может ли Дмитрий Медведев заменить Александра Лукашенко.
- Решающая фаза борьбы за пост директора ФСБ (РФ).
- Михаил Горбачев как актуальная фигура современного христианства.
- Тайна, объединявшая М. С. Горбачева и Е. К. Лигачева.
- Сексизм Уинстона Черчилля как предпосылка Холодной войны.
- Лишат ли Уинстона Черчилля Нобелевской премии по литературе?
- Начнется ли большая война в/на Украине в апреле 2021.
- Посвящение И. В. Коломойскому.
- Covid19 и атомная война.
- Концепция и технология перманентной вакцинации (от Covid19).
- Налог на массу тела россиян: 10 трлн. руб. в год.
- Сбор денег (краудфандинг) в пользу ФСБ: 1-2 млн. руб. в неделю. (Вряд ли больше).
- Оригинальный сценарий картины «Бессмертные» Т. Э. Кеосаяна.
- А. А. Навальный и Н. С. Михалков.
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