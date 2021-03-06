ЛИДЕР МИХАИЛ МИШУСТИН И ПРЕДЧУВСТВИЕ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ.

Из важного.

- Снова Дворец. Теперь и в стихах.

- Михаил Мишустин как будущий лидер «Единой России».

- Михаил Мишустин как возможный преемник Владимира Путина.

- Первое предвыборное турне Михаила Мишустина. Материализация духов / раздача слонов.

- Думские выборы-2021. Возьмет ли КПРФ под контроль «Умное голосование» им. А. А. Навального.

- Думские выборы-2021. Останется ли В. В. Володин спикером Государственной думы.

- Думские выборы-2021. Шансы «Яблока» и «Новых людей» на успех(и) в мажоритарных округах.

- Может ли Дмитрий Медведев заменить Александра Лукашенко.

- Решающая фаза борьбы за пост директора ФСБ (РФ).

- Михаил Горбачев как актуальная фигура современного христианства.

- Тайна, объединявшая М. С. Горбачева и Е. К. Лигачева.

- Сексизм Уинстона Черчилля как предпосылка Холодной войны.

- Лишат ли Уинстона Черчилля Нобелевской премии по литературе?

- Начнется ли большая война в/на Украине в апреле 2021.

- Посвящение И. В. Коломойскому.

- Covid19 и атомная война.

- Концепция и технология перманентной вакцинации (от Covid19).

- Налог на массу тела россиян: 10 трлн. руб. в год.

- Сбор денег (краудфандинг) в пользу ФСБ: 1-2 млн. руб. в неделю. (Вряд ли больше).

- Оригинальный сценарий картины «Бессмертные» Т. Э. Кеосаяна.

- А. А. Навальный и Н. С. Михалков.

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