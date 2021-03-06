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Политическая Россия. Ереванский сговор: Пашинян сдал Карабах по указанию Турции 06.03.2021

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Политическая Россия 06.03.2021. Ереванский сговор: Пашинян сдал Карабах по указанию Турции
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Политическая Россия - Ереванский сговор: Пашинян сдал Карабах по указанию Турции (6 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 6 Марта 2021

Экс-президент Армении Роберт Кочарян  высказался о политическом кризисе в стране и о поражении Армении в войне в Карабахе в 2020 году. По его мнению, есть основания подозревать, что поражение в войне стало результатом тайных договоренностей.

 

Кочарян также перечислил ошибки, которые, как он считает, допустило руководство страны, включая прекращение мобилизации и недопущение до командования армией «старых» офицеров — участников первой войны (1992–1994 годы), которые привели к поражению.

 

Действующему премьер-министру Николу Пашиняну уже на четвертый день боевых действий в Карабахе Генштаб письменно доложил, что война будет проиграна, утверждает Кочарян. «Это очень похоже на запланированное поражение. Мотивацию должны расследовать следственные органы», — отметил экс-президент.

 

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