Почему с Лукашенко лучше не обниматься? И что такое «вырусь»

Экс-президент Армении Роберт Кочарян высказался о политическом кризисе в стране и о поражении Армении в войне в Карабахе в 2020 году. По его мнению, есть основания подозревать, что поражение в войне стало результатом тайных договоренностей.

Кочарян также перечислил ошибки, которые, как он считает, допустило руководство страны, включая прекращение мобилизации и недопущение до командования армией «старых» офицеров — участников первой войны (1992–1994 годы), которые привели к поражению.

Действующему премьер-министру Николу Пашиняну уже на четвертый день боевых действий в Карабахе Генштаб письменно доложил, что война будет проиграна, утверждает Кочарян. «Это очень похоже на запланированное поражение. Мотивацию должны расследовать следственные органы», — отметил экс-президент.

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