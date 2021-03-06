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Дождь. Как на HeadHunter набирают силовиков и снайперов «для охраны массовых мероприятий» 06.03.2021

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Телеканал Дождь 06.03.2021. Как на HeadHunter набирают силовиков и снайперов «для охраны массовых мероприятий»
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Телеканал Дождь - Как на HeadHunter набирают силовиков и снайперов «для охраны массовых мероприятий» (6 Марта 2021)

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Опубликовано: 6 Марта 2021

На сервисах по подбору персонала HeadHanter, Авито и Superjob началась масштабная кампания для привлечения желающих работать в силовых органах по всей России после январских протестов. На это обратило внимание агентство Reuters.

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных объявлений выросло в 10 раз. Среди объявлений была опубликована даже вакансия снайпера, в описании которой сообщалось, что опыт работы не требуется. В причинах развернувшейся кампании разбирался Михаил Шевелев.

 

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