Коммунисты готовятся к выборам в Госдуму. Митинги в Армении

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На сервисах по подбору персонала HeadHanter, Авито и Superjob началась масштабная кампания для привлечения желающих работать в силовых органах по всей России после январских протестов. На это обратило внимание агентство Reuters.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных объявлений выросло в 10 раз. Среди объявлений была опубликована даже вакансия снайпера, в описании которой сообщалось, что опыт работы не требуется. В причинах развернувшейся кампании разбирался Михаил Шевелев.

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