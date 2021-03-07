Телеканал Дождь - Операция российских спецслужб? Что «двойник» бизнесмена Пригожина делал в Литве (7 Марта 2021)
Опубликовано: 7 Марта 2021
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Департамент государственной безопасности Литвы опубликовал ежегодный отчет об основных угрозах стране. Из доклада следует, что в Литву в феврале 2020 года дважды приезжал «двойник» российского бизнесмена Евгения Пригожина. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» глава литовской спецслужбы, эти визиты были «психологической информационной операцией российских спецслужб» с целью показать «слабость литовских и европейских государственных институтов».
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