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Департамент государственной безопасности Литвы опубликовал ежегодный отчет об основных угрозах стране. Из доклада следует, что в Литву в феврале 2020 года дважды приезжал «двойник» российского бизнесмена Евгения Пригожина. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» глава литовской спецслужбы, эти визиты были «психологической информационной операцией российских спецслужб» с целью показать «слабость литовских и европейских государственных институтов».

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