Михеев. Итоги - Утопил Советский Союз – Михеев объяснил «предательство» Горбачева: «Он просто дурак» (7 Марта 2021)
Опубликовано: 7 Марта 2021
Ведущие: Сергей Михеев
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Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" назвал истинную ошибку правления Горбачева. По мнению эксперта, «отец перестройки» виновен в предательстве национальных интересов и некомпетентности на своём высоком посту.
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