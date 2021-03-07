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Михеев. Итоги. Утопил Советский Союз – Михеев объяснил «предательство» Горбачева: «Он просто дурак» 07.03.2021

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Михеев. Итоги 07.03.2021. Утопил Советский Союз – Михеев объяснил «предательство» Горбачева: «Он просто дурак»
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Михеев. Итоги - Утопил Советский Союз – Михеев объяснил «предательство» Горбачева: «Он просто дурак» (7 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
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Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" назвал истинную ошибку правления Горбачева. По мнению эксперта, «отец перестройки» виновен в предательстве национальных интересов и некомпетентности на своём высоком посту.

 

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