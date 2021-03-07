Николай Стариков - Хотят ли русские Справедливости, Правды и Социализма (7 Марта 2021)
Опубликовано: 7 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
Еще
Строки знаменитой советской песни предлагали спросить, «хотят ли русские войны».
Сегодня впору несколько перефразировать этот вопрос. Тем более – в год Думских выборов.
Что будет в 2021 году на выборах в Госдуму?
Как скажется на результате создание объединенной Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»?
Своими мыслями поделился во время круглого стола, прошедшего в он-лайн режиме, проведенного ЭИСИ.
Смотрите онлайн Николай Стариков Хотят ли русские Справедливости, Правды и Социализма (7 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.