Про развал СССР: предательство должно быть наказано

О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0

Михаил Попов: переход от социализма к капитализму в СССР

Строки знаменитой советской песни предлагали спросить, «хотят ли русские войны».

Сегодня впору несколько перефразировать этот вопрос. Тем более – в год Думских выборов.

Что будет в 2021 году на выборах в Госдуму?

Как скажется на результате создание объединенной Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»?

Своими мыслями поделился во время круглого стола, прошедшего в он-лайн режиме, проведенного ЭИСИ.

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