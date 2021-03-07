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Николай Стариков. Хотят ли русские Справедливости, Правды и Социализма 07.03.2021

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Николай Стариков 07.03.2021. Хотят ли русские Справедливости, Правды и Социализма
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Николай Стариков - Хотят ли русские Справедливости, Правды и Социализма (7 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

Строки знаменитой советской песни предлагали спросить, «хотят ли русские войны».
Сегодня впору несколько перефразировать этот вопрос. Тем более – в год Думских выборов.

 

Что будет в 2021 году на выборах в Госдуму?
Как скажется на результате создание объединенной Социалистической партии «Справедливая Россия – За Правду»?
Своими мыслями поделился во время круглого стола, прошедшего в он-лайн режиме, проведенного ЭИСИ.

 

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