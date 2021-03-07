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Навальный LIVE. Леонид Волков о давлении на НКО 07.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 07.03.2021. Леонид Волков о давлении на НКО
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Алексей Навальный LIVE - Леонид Волков о давлении на НКО (7 Марта 2021)

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Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

С 1 марта в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для иностранных агентов. До этого в декабре многие НКО признали иностранными агентами. Так, например, власть продолжает свое давление на центр «Насилию.нет». А проекты «Радио Свобода» суммарно оштрафованы уже на 40 миллионов рублей.

 

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