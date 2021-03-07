Что не так с уголовным делом против Любови Соболь

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С 1 марта в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для иностранных агентов. До этого в декабре многие НКО признали иностранными агентами. Так, например, власть продолжает свое давление на центр «Насилию.нет». А проекты «Радио Свобода» суммарно оштрафованы уже на 40 миллионов рублей.

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