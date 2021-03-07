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Главное с Ольгой Беловой 07.03.2021

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Главное с Ольгой Беловой 07.03.2021
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Главное с Ольгой Беловой (7 Марта 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Ольга Белова

Направления защиты Родины в последнее время значительно расширились, если раньше всё было понятно и однозначно, то сейчас, если выражаться по-военному, линия фронта размыта и противостояние всё больше уходит в виртуальную сферу, в борьбу за умы.

 

Против России ведётся настоящая информационная война, нас пытаются сковать экономически, блокируются крупные международные проекты, происходит прямое вмешательство в политическую жизнь страны.

 

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