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Вести недели с Дмитрием Киселевым 07.03.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (7 Марта 2021)

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Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Так каких букашек и хорьков раздавить не жалко? Кто и зачем в соцсетях толкает детей с крыш и выводит на улицы? И когда те, кто зарабатывают на флешмобах самоубийц, заработают на этом срок?

 

Ровно год с ковидом, как устояли тогда и почему не боимся мутаций короны сейчас? И почему теперь те, кто топил против нашей вакцины, вновь ужесточают карантин?

 

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