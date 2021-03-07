Так каких букашек и хорьков раздавить не жалко? Кто и зачем в соцсетях толкает детей с крыш и выводит на улицы? И когда те, кто зарабатывают на флешмобах самоубийц, заработают на этом срок?

Ровно год с ковидом, как устояли тогда и почему не боимся мутаций короны сейчас? И почему теперь те, кто топил против нашей вакцины, вновь ужесточают карантин?

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