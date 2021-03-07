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Время в 21:00. Воскресный выпуск 07.03.2021

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Время в 21:00 07.03.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (7 Марта 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 7 Марта 2021

Новый виток политического кризиса в Армении, а лозунги старые, требовать отставки Пашиняна протестующие ходили к парламенту, прокуратуре и его личной резиденции, где их уже ждал усиленный кордон полиции.

 

На улицах Еревана были и пожилые люди, и молодежь, большая часть вышедших вообще раньше не интересовалась политикой, рассказывает актер Самвел Асатрян. По его словам, людям больно из-за того, что они по сути теряют государственность, теряют Родину, достоинство.

 

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