Новый виток политического кризиса в Армении, а лозунги старые, требовать отставки Пашиняна протестующие ходили к парламенту, прокуратуре и его личной резиденции, где их уже ждал усиленный кордон полиции.

На улицах Еревана были и пожилые люди, и молодежь, большая часть вышедших вообще раньше не интересовалась политикой, рассказывает актер Самвел Асатрян. По его словам, людям больно из-за того, что они по сути теряют государственность, теряют Родину, достоинство.

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