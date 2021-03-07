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Воскресный вечер с Соловьевым 07.03.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 07.03.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (7 Марта 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Запад продолжает атаки на Россию. Несмотря на санкции мы прошли кризис связанный с пандемией лучше, чем мир в целом, чего по крайней мере в истории современной России не случалось никогда. Требует отдельного серьезного изучения, но факт остается фактом. Очевидно, что порвать нашу экономику в клочья не получилось, но попытки продолжаются.

 

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