Запад продолжает атаки на Россию. Несмотря на санкции мы прошли кризис связанный с пандемией лучше, чем мир в целом, чего по крайней мере в истории современной России не случалось никогда. Требует отдельного серьезного изучения, но факт остается фактом. Очевидно, что порвать нашу экономику в клочья не получилось, но попытки продолжаются.

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