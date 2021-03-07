Почему с Лукашенко лучше не обниматься? И что такое «вырусь»

Предсказуемой зрадой обернулась попытка Варшавы прекратить закупки нефти у России. Самонадеянные паны не стали продлевать контракт с «Роснефтью» на поставку российского «чёрного золота», и в итоге крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Польши остались без сырья. Теперь русофобы срочно отыгрывают назад, стремясь заключить новый контракт как можно скорее.

Смотрите онлайн Политическая Россия Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла (7 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.