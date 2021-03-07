Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла 07.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 07.03.2021. Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла
07.03.2021 06.03.2021 06.03.2021 05.03.2021 05.03.2021 04.03.2021 04.03.2021 03.03.2021 03.03.2021 02.03.2021
Еще

Политическая Россия - Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла (7 Марта 2021)

40 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 7 Марта 2021

Предсказуемой зрадой обернулась попытка Варшавы прекратить закупки нефти у России. Самонадеянные паны не стали продлевать контракт с «Роснефтью» на поставку российского «чёрного золота», и в итоге крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Польши остались без сырья. Теперь русофобы срочно отыгрывают назад, стремясь заключить новый контракт как можно скорее.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла (7 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу