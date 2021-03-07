Телеканал Дождь - Литвинович исключают из ОНК. Кризис из-за уязвимости Microsoft. Новая волна COVID в России весной (7 Марта 2021)
Опубликовано: 7 Марта 2021
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может вырасти в середине весны, считают инфекционисты. "Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости", - заявил главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft. По данным агентства, по всему миру оказалось взломано 60 тыс. организаций, использующих продукты Microsoft. Ранее Reuters писал об угрозе взлома 20 тыс. американских компаний.
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