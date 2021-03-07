Двойник Пригожина в Литве. Деятели «ДНР» создают партию в Минске. Силовиков нанимают через hh.ru

Как на HeadHunter набирают силовиков и снайперов «для охраны массовых мероприятий»

Операция российских спецслужб? Что «двойник» бизнесмена Пригожина делал в Литве

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России может вырасти в середине весны, считают инфекционисты. "Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости", - заявил главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft. По данным агентства, по всему миру оказалось взломано 60 тыс. организаций, использующих продукты Microsoft. Ранее Reuters писал об угрозе взлома 20 тыс. американских компаний.

- Члены ОНК Москвы проголосовали за исключение из комиссии Марины Литвинович

- Пожар в акватории Оби после аварии на трубопроводе

- Миру предрекли глобальный кризис из-за уязвимости Microsoft

- Москву ждет резкое похолодание

- Врачи допускают рост заболеваемости Covid-19

- Предполагаемая дочь Путина сыграла диджей-сет в московском клубе.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Литвинович исключают из ОНК. Кризис из-за уязвимости Microsoft. Новая волна COVID в России весной (7 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.