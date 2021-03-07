Телеканал Дождь - «Дочь Путина» пошла в диджеи? Луиза Розова сыграла свой первый сет в московском баре (7 Марта 2021)
Опубликовано: 7 Марта 2021
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Луиза Розова, которую в СМИ называют третьей дочерью Владимира Путина, выступила вечером 6 марта с диджейским сетом в московском баре «Ровесник».
Выступление Розовой анонсировалось накануне в инстаграме бара: «Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками».
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