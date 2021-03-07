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Дождь. «Дочь Путина» пошла в диджеи? Луиза Розова сыграла свой первый сет в московском баре 07.03.2021

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Телеканал Дождь 07.03.2021. «Дочь Путина» пошла в диджеи? Луиза Розова сыграла свой первый сет в московском баре
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Телеканал Дождь - «Дочь Путина» пошла в диджеи? Луиза Розова сыграла свой первый сет в московском баре (7 Марта 2021)

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Опубликовано: 7 Марта 2021

Луиза Розова, которую в СМИ называют третьей дочерью Владимира Путина, выступила вечером 6 марта с диджейским сетом в московском баре «Ровесник».

 

Выступление Розовой анонсировалось накануне в инстаграме бара: «Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками».

 

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