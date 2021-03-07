Боеприпасы высокоточные, но сброшены куда попало, так бывает, когда главное не поражение цели, а демонстрация своей силы и возможностей. Два истребителя F-16 героически скинули шесть бомб на позиции шиитских боевиков, разрушили девять зданий и два повредили.

Нюансов публике не сообщили, хорошие парни просто разбили плохих. Про то, что сухопутные проиранские формирования вполне легитимны, в отличии от армии США, были приглашены в Сирию действующей властью, американцам не сообщили.

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