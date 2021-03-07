Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Добров в эфире 07.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Добров в эфире
Добров в эфире 07.03.2021
07.03.2021 28.02.2021 21.02.2021 14.02.2021 07.02.2021 31.01.2021 24.01.2021 17.01.2021 27.12.2020 20.12.2020
Еще

Добров в эфире (7 Марта 2021)

32 просмотров
1
0
Поделиться
Добров в эфире
Добров в эфире
Подписаться

Опубликовано: 7 Марта 2021

Ведущие: Андрей Добров

Боеприпасы высокоточные, но сброшены куда попало, так бывает, когда главное не поражение цели, а демонстрация своей силы и возможностей. Два истребителя F-16 героически скинули шесть бомб на позиции шиитских боевиков, разрушили девять зданий и два повредили.

 

Нюансов публике не сообщили, хорошие парни просто разбили плохих. Про то, что сухопутные проиранские формирования вполне легитимны, в отличии от армии США, были приглашены в Сирию действующей властью, американцам не сообщили.

 

Смотрите онлайн Добров в эфире (7 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу