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В районе Нижневартовска произошла утечка из трубопровода компании «СибурТюменьГаз», после чего на реке Обь начался пожар. По предварительным расчетам, в подводном участке трубопровода могло находиться порядка 700 тонн углеводородов. Подробности — в материале Василия Полонского.

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