Телеканал Дождь - «Взрыв, и начала гореть»: кто виноват в пожаре на реке Обь (7 Марта 2021)
Опубликовано: 7 Марта 2021
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В районе Нижневартовска произошла утечка из трубопровода компании «СибурТюменьГаз», после чего на реке Обь начался пожар. По предварительным расчетам, в подводном участке трубопровода могло находиться порядка 700 тонн углеводородов. Подробности — в материале Василия Полонского.
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