«Взрыв, и начала гореть»: кто виноват в пожаре на реке Обь

Более 60 тысяч организаций по всему миру оказались взломаны из-за уязвимости Microsoft. Про хакерские атаки пишет агентство Bloomberg, добавляя, что такая ситуация может превратиться в глобальный кризис кибербезопасности.

Об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft сообщила еще 2 марта. По их данным, это может быть китайская хакерская группировка. Обсудили эту новость с бизнес-консультантом по безопасности компании Cisco Алексеем Лукацким.

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