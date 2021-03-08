Телеканал Дождь - Миру грозит глобальный кризис из-за уязвимости Microsoft (8 Марта 2021)
Опубликовано: 8 Марта 2021
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Более 60 тысяч организаций по всему миру оказались взломаны из-за уязвимости Microsoft. Про хакерские атаки пишет агентство Bloomberg, добавляя, что такая ситуация может превратиться в глобальный кризис кибербезопасности.
Об атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server компания Microsoft сообщила еще 2 марта. По их данным, это может быть китайская хакерская группировка. Обсудили эту новость с бизнес-консультантом по безопасности компании Cisco Алексеем Лукацким.
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