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Константин Сёмин. Имя Розы. АгитПроп 08.03.2021

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Константин Сёмин 08.03.2021. Имя Розы. АгитПроп
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Константин Сёмин - Имя Розы. АгитПроп (8 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 8 Марта 2021

В стране, где уже тридцать лет любой праздник - в первую очередь повод выпить и закусить, вроде бы глупо спорить из-за названий. День женщины, день матери, день весны, день защитника отечества или Советской армии, день святого Валентина, день работника прокуратуры или день предпринимателя...

 

Какая, собственно, разница? И все же напомнить стоит: 8-е Марта — международный женский день. Хотя бы затем, чтобы очистить имена женщин, стоявших у истоков праздника, от грязи и желчи, изрыгаемой шутами и мракобесами.

 

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