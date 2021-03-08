В стране, где уже тридцать лет любой праздник - в первую очередь повод выпить и закусить, вроде бы глупо спорить из-за названий. День женщины, день матери, день весны, день защитника отечества или Советской армии, день святого Валентина, день работника прокуратуры или день предпринимателя...

Какая, собственно, разница? И все же напомнить стоит: 8-е Марта — международный женский день. Хотя бы затем, чтобы очистить имена женщин, стоявших у истоков праздника, от грязи и желчи, изрыгаемой шутами и мракобесами.

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