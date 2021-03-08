Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Тихановская ищет «золото» Лукашенко 08.03.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 08.03.2021. Тихановская ищет «золото» Лукашенко
08.03.2021 08.03.2021 08.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 07.03.2021 06.03.2021 06.03.2021
Еще

Телеканал Дождь - Тихановская ищет «золото» Лукашенко (8 Марта 2021)

48 просмотров
1
5
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 8 Марта 2021

Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в Швейцарию для поиска активов президента Александра Лукашенко, против которого были введены санкции из-за подавления протестов.


В интервью Tagesanzeiger Светлана Тихановская сообщила, что сейчас она занимается поиском швейцарских активов Александр Лукашенко, членов его семьи и помощников, «ответственных за насилие и преступления».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Тихановская ищет «золото» Лукашенко (8 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Все ток-шоу