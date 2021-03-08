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Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в Швейцарию для поиска активов президента Александра Лукашенко, против которого были введены санкции из-за подавления протестов.



В интервью Tagesanzeiger Светлана Тихановская сообщила, что сейчас она занимается поиском швейцарских активов Александр Лукашенко, членов его семьи и помощников, «ответственных за насилие и преступления».

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