Телеканал Дождь - Тихановская ищет «золото» Лукашенко (8 Марта 2021)
Опубликовано: 8 Марта 2021
Тихановская в Швейцарии ищет активы Лукашенко, расследователь отравления Навального о задержании
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Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в Швейцарию для поиска активов президента Александра Лукашенко, против которого были введены санкции из-за подавления протестов.
В интервью Tagesanzeiger Светлана Тихановская сообщила, что сейчас она занимается поиском швейцарских активов Александр Лукашенко, членов его семьи и помощников, «ответственных за насилие и преступления».
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