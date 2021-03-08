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Соловьёв LIVE. Дмитрий Дробницкий: монолог. Премьера 08.03.2021

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Соловьёв LIVE 08.03.2021. Дмитрий Дробницкий: монолог. Премьера
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Соловьёв LIVE - Дмитрий Дробницкий: монолог. Премьера (8 Марта 2021)

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Опубликовано: 8 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Как вы стали участником "Вечера с Владимиром Соловьевым"? 
Волнуетесь во время прямого эфира? 
Кто-нибудь из участников дискуссии раздражает? 
Не боитесь все потерять? 
Почему стали американистом? 
Какая идеология у России? 
Чем вы гордитесь? 
Какая у вас мечта?

 

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