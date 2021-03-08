"Проверка Байдена на вшивость": Яков Кедми о том, как России договориться с Америкой

Культура травли. Кто и как стирает звёзд. Будет ли война на Донбассе

Как вы стали участником "Вечера с Владимиром Соловьевым"?

Волнуетесь во время прямого эфира?

Кто-нибудь из участников дискуссии раздражает?

Не боитесь все потерять?

Почему стали американистом?

Какая идеология у России?

Чем вы гордитесь?

Какая у вас мечта?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Дмитрий Дробницкий: монолог. Премьера (8 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.