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Утренний разворот. Алексей Соломин и Ирина Баблоян. Марина Литвинович. Живой гвоздь - Дмитрий Маликов 08.03.2021

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Утренний разворот 08.03.2021. Алексей Соломин и Ирина Баблоян. Марина Литвинович. Живой гвоздь - Дмитрий Маликов
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Утренний разворот - Алексей Соломин и Ирина Баблоян. Марина Литвинович. Живой гвоздь - Дмитрий Маликов (8 Марта 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 8 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Как поздравлять с 8 марта

- 8 марта в США. Достигнуто ли равенство мужчин и женщин?  Карина Орлова, журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Вашингтоне
- Почему русскоязычные израильтяне могут вернуться в Израиль?  Интервью депутата Кнессета Константина Развозова. Ведёт - Виталий Дымарский
- Опека над детьми на Северном Кавказе
- Цветы в праздники

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- ОНК хочет исключить Марину Литвинович. Марина Литвинович, правозащитник, член московской ОНК

- «Живой гвоздь». Дмитрий Маликов,  певец, народный артист России

- Ликвидация движения «За права человека». Лев Александрович Пономарев, правозащитник, которого российские власти считают иностранным.

 

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