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Михеев. Итоги. «Люди в грязи тонут»: Михеев вскрыл цинизм федеральных ТВ - «Приучают к трэш-стримам» 08.03.2021

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Михеев. Итоги 08.03.2021. «Люди в грязи тонут»: Михеев вскрыл цинизм федеральных ТВ - «Приучают к трэш-стримам»
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Михеев. Итоги - «Люди в грязи тонут»: Михеев вскрыл цинизм федеральных ТВ - «Приучают к трэш-стримам» (8 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 8 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" обвинил федеральные ТВ в том, что люди «подсаживаются на трэш-стримы» и платят за жестокость деньги. Также эксперт заявил о способности интернета разрушить общество изнутри.

 

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