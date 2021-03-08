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Михеев. Итоги. Сбер – масонская ложа? Всех поставят на колени! Нам не хватает альтернативной экономической школы 07.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" обвинил федеральные ТВ в том, что люди «подсаживаются на трэш-стримы» и платят за жестокость деньги. Также эксперт заявил о способности интернета разрушить общество изнутри.

Смотрите онлайн Михеев. Итоги «Люди в грязи тонут»: Михеев вскрыл цинизм федеральных ТВ - «Приучают к трэш-стримам» (8 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.