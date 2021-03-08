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Политическая Россия. Литва «сорвала планы России», вычислив «двойника Пригожина» 08.03.2021

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Политическая Россия 08.03.2021. Литва «сорвала планы России», вычислив «двойника Пригожина»
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Политическая Россия - Литва «сорвала планы России», вычислив «двойника Пригожина» (8 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 8 Марта 2021

О срыве зловещих планов российских спецслужб отчиталась контрразведка незалежной Литвы. Мужественные борцы против клятых москалей заявили, что в Вильнюс прилетал «двойник Пригожина», якобы специально засланный Путинским Режимом с целью организовать информационную атаку на молодую прибалтийскую демократию.

 

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