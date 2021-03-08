Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла

О срыве зловещих планов российских спецслужб отчиталась контрразведка незалежной Литвы. Мужественные борцы против клятых москалей заявили, что в Вильнюс прилетал «двойник Пригожина», якобы специально засланный Путинским Режимом с целью организовать информационную атаку на молодую прибалтийскую демократию.

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