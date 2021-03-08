В России проживает 78 миллионов женщин, и с каждым годом их жизнь становится труднее. Госдума все еще не приняла закон о профилактике домашнего насилия, аборты хотят запретить и вывести из системы ОМС, кризисный центр «Насилию.нет» признают иностранным агентом — все это приведет к смертям, которые можно было бы избежать.

Сегодня 8 марта, день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Сегодня мы хотим поговорить о реальных проблемах женщин в России, а не о том, как «обрести женское счастье» и удачно выйти замуж.

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