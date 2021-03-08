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Навальный LIVE. Почему политика — это женское дело 08.03.2021

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Алексей Навальный LIVE 08.03.2021. Почему политика — это женское дело
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Алексей Навальный LIVE - Почему политика — это женское дело (8 Марта 2021)

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Опубликовано: 8 Марта 2021

Ведущие: Алексей Навальный

В России проживает 78 миллионов женщин, и с каждым годом их жизнь становится труднее. Госдума все еще не приняла закон о профилактике домашнего насилия, аборты хотят запретить и вывести из системы ОМС, кризисный центр «Насилию.нет» признают иностранным агентом — все это приведет к смертям, которые можно было бы избежать.

 

Сегодня 8 марта, день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Сегодня мы хотим поговорить о реальных проблемах женщин в России, а не о том, как «обрести женское счастье» и удачно выйти замуж.

 

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