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Николай Стариков. Новые санкции, элиты и народ, частный бизнес и социализм 08.03.2021

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Николай Стариков 08.03.2021. Новые санкции, элиты и народ, частный бизнес и социализм
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Николай Стариков - Новые санкции, элиты и народ, частный бизнес и социализм (8 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 8 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О необходимости выдачи российских паспортов на Украине
- Были ли преследования церкви в Советской России 
- Про Единый учебник истории
- О покушении на Вучича 
- Об отношении к революционеру Войкову 
- Должна ли Россия воевать «за кого-то» 
- Будет ли частный бизнес в социалистической России
- Про финансовую систему Сталинского СССР
- Что такое бюджетное правило
- О необходимости закона о гарантии безопасности президента
- Почему Берия не заметил заговор против себя 
- Что рекомендует посмотреть Николай Стариков 
- О новых санкция против госдолга России
- Вернётся ли Малороссия в состав России
- Об энциклике Папы Римского 
- О социалистической партии «Справедливая Россия - За Правду»
- Про партию «Новые люди»
- О новой книге Николая Старикова 
- Что читать о Великой Отечественной войне 
- Стоит ли России опасаться китайской экспансии  
- О проблеме отдаленности элит и народа 
- О партийном членстве и чистке рядов партии 
- Мнение об историке Исаеве 
- Является ли Китай союзником России 
 Об объединении партийных отделений в регионах 
- О необходимости Закона о Конституционном собрании 
- О качестве российских продуктов и госстандартизации 
- О важности профсоюзов 
- Про Ленинградское дело 
- Мнение об «историке» Понасенкове 
- О воспитании детей в современном мире.

 

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