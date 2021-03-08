«Взрыв, и начала гореть»: кто виноват в пожаре на реке Обь

На CBS вышел эксклюзивный выпуск шоу Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Это первое интервью герцога и герцогини Сассекских после того, как они сложили с себя королевские полномочия и уехали из Великобритании. За неполные два года пара успела подписать контракты с Netflix и Spotify, основать благотворительную компанию Archewell и намекнуть на то, что в королевстве и правда не все так гладко.

Букингемский дворец, в свою очередь, осудил их за несвоевременное интервью (принц Филипп сейчас в больнице после операции), в прессу «случайно» просочилась информация о том, что Меган Маркл издевалась над сотрудниками дворца, а Елизавета II перенесла обращение накануне Дня Содружества Наций. Еще за две недели до трансляции в сети поднялся ажиотаж: американские СМИ заранее назвали интервью лучшим в карьере Опры, британские увидели в этом объявление войны королевской семье.

8 марта в мире отмечают Международный женский день. Каждый год чиновники, государственные ведомства и частные компании соревнуются в оригинальности публичных поздравлений в социальных сетях. Мы собрали некоторые из них.

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