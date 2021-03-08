В новом выпуске программы «Нюансы» Юлия Таратута поговорила с экономистом, профессором экономики парижской Школы политических наук Сергеем Гуриевым. Он поделился своим мнением о том, как, с какой мотивацией и в какой именно момент было принято решение об отравлении Алексея Навального, а также зачем, на самом деле, власти нужно было его посадить.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Критический уровень популярности»: Сергей Гуриев о том, почему было решено отравить Навального (8 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.