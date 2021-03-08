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Дождь. «Критический уровень популярности»: Сергей Гуриев о том, почему было решено отравить Навального 08.03.2021

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Телеканал Дождь 08.03.2021. «Критический уровень популярности»: Сергей Гуриев о том, почему было решено отравить Навального
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Телеканал Дождь - «Критический уровень популярности»: Сергей Гуриев о том, почему было решено отравить Навального (8 Марта 2021)

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Опубликовано: 8 Марта 2021

В новом выпуске программы «Нюансы» Юлия Таратута поговорила с экономистом, профессором экономики парижской Школы политических наук Сергеем Гуриевым. Он поделился своим мнением о том, как, с какой мотивацией и в какой именно момент было принято решение об отравлении Алексея Навального, а также зачем, на самом деле, власти нужно было его посадить.

 

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