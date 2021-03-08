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Дмитрий Гордон. Санкции против Коломойского, война с олигархами, новый премьер, третий локдаун 08.03.2021

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Дмитрий Гордон 08.03.2021. Санкции против Коломойского, война с олигархами, новый премьер, третий локдаун
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Дмитрий Гордон - Санкции против Коломойского, война с олигархами, новый премьер, третий локдаун (8 Марта 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 8 Марта 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

- 9 будет ли третий локдаун
- вакцина для Украины
- мнение Комаровского о вакцине
- будет ли вакцинироваться и о недоразумении на «1+1»
- почему Комаровский не хочет стать министром здравоохранения
- о манипуляции со статистикой заболевших
- о новых правительстве и премьере
- может ли Верещук стать новым министром обороны 
- санкции США против Коломойского и деолигархизация
- займутся ли украинские правоохранительные органы Коломойским
- что ждет крупных бизнесменов.

 

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