Дмитрий Гордон - Санкции против Коломойского, война с олигархами, новый премьер, третий локдаун (8 Марта 2021)
Опубликовано: 8 Марта 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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- 9 будет ли третий локдаун
- вакцина для Украины
- мнение Комаровского о вакцине
- будет ли вакцинироваться и о недоразумении на «1+1»
- почему Комаровский не хочет стать министром здравоохранения
- о манипуляции со статистикой заболевших
- о новых правительстве и премьере
- может ли Верещук стать новым министром обороны
- санкции США против Коломойского и деолигархизация
- займутся ли украинские правоохранительные органы Коломойским
- что ждет крупных бизнесменов.
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