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Политическая Россия. "Москве конец!": Украина и Грузия вступают в НАТО 08.03.2021

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Политическая Россия 08.03.2021. "Москве конец!": Украина и Грузия вступают в НАТО
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Политическая Россия - "Москве конец!": Украина и Грузия вступают в НАТО (8 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 8 Марта 2021

«Двери НАТО остаются открытыми. На саммите НАТО в Бухаресте мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не назвали конкретную дату. Чтобы эти страны стали членами НАТО, они должны соответствовать стандартам альянса», — сказал Столтенберг.

 

По его словам, всем странам важно сосредоточиться на реформах и укреплении институтов, это поможет и Грузии с Украиной при вступлении в НАТО.

 

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