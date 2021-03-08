Нефтяная война с Польшей: Россия не пришла, но выиграла

«Двери НАТО остаются открытыми. На саммите НАТО в Бухаресте мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не назвали конкретную дату. Чтобы эти страны стали членами НАТО, они должны соответствовать стандартам альянса», — сказал Столтенберг.

По его словам, всем странам важно сосредоточиться на реформах и укреплении институтов, это поможет и Грузии с Украиной при вступлении в НАТО.

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