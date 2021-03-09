Полный контакт. Национал-навальнизм. Что скрыл Навальный в Германии? Атака на православие 25.02.2021

Полный контакт. Реализм в отношениях с ЕС и США. Санкции против РФ. «Годовщина» коронавируса 03.03.2021

Полный контакт. Идеология предательства. Обострение на Донбассе. «Скопинский маньяк» на свободе 04.03.2021

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«Полный контакт» в эфире! Владимир Соловьёв и четыре часа эфира Вестей FM и Соловьёв LIVE.

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