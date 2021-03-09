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Утренний разворот. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Михаил Крутихин. Валерий Соловей. Ольга Ковалькова 09.03.2021

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Утренний разворот 09.03.2021. Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Михаил Крутихин. Валерий Соловей. Ольга Ковалькова
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Утренний разворот - Ирина Баблоян и Алексей Соломин. Михаил Крутихин. Валерий Соловей. Ольга Ковалькова (9 Марта 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» 

- «Живой гвоздь». Михаил Крутихин, аналитик нефтегазовой отрасли

- «Утренний политанализ». Валерий Соловей, политолог.

- Расследование NEXTA и будущее протестов в Беларуси. Ольга Ковалькова, политик, член Координационного совета Беларуси.

 

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