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Главное СМИ прошлогодних протестов в Беларуси, издание NЕХТА опубликовало расследование о богатствах Александра Лукашенко. Материал под названием «Лукашенко. Золотое дно» начинается с Дворца Независимости, который президент построил в Минске в 2013 году.

Роскошь, золотая отделка и огромные деньги — по содержанию это все напоминает фильм о знаменитом дворце в Геленджике. О том, как готовился этот материал, в эфире Дождя рассказал создатель NЕХТА и соавтор расследования Степан Путило.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Мы вдохновились фильмом Навального»: основатель NEXTA о том, как создавалось расследование о богатствах Лукашенко (9 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.