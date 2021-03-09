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Дождь. «Мы вдохновились фильмом Навального»: основатель NEXTA о том, как создавалось расследование о богатствах Лукашенко 09.03.2021

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Телеканал Дождь 09.03.2021. «Мы вдохновились фильмом Навального»: основатель NEXTA о том, как создавалось расследование о богатствах Лукашенко
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Телеканал Дождь - «Мы вдохновились фильмом Навального»: основатель NEXTA о том, как создавалось расследование о богатствах Лукашенко (9 Марта 2021)

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Опубликовано: 9 Марта 2021

Главное СМИ прошлогодних протестов в Беларуси, издание NЕХТА опубликовало расследование о богатствах Александра Лукашенко. Материал под названием «Лукашенко. Золотое дно» начинается с Дворца Независимости, который президент построил в Минске в 2013 году.

 

Роскошь, золотая отделка и огромные деньги — по содержанию это все напоминает фильм о знаменитом дворце в Геленджике. О том, как готовился этот материал, в эфире Дождя рассказал создатель NЕХТА и соавтор расследования Степан Путило.

 

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