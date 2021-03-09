Николай Стариков - Женщина, современность и политика (9 Марта 2021)
Опубликовано: 9 Марта 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о женщинах в политике.
- Почему в Российской политике мало женщин
- Почему женщины не голосуют за женщин
- Сколько женщин в Российской «оппозиции»
- Может ли женщина стать президентом России.
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