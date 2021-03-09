О России будущего, кремлевской прописке для Донбасса и СССР 2.0

Михаил Попов: переход от социализма к капитализму в СССР

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о женщинах в политике.

- Почему в Российской политике мало женщин

- Почему женщины не голосуют за женщин

- Сколько женщин в Российской «оппозиции»

- Может ли женщина стать президентом России.

Смотрите онлайн Николай Стариков Женщина, современность и политика (9 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.