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Николай Стариков. Женщина, современность и политика 09.03.2021

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Николай Стариков 09.03.2021. Женщина, современность и политика
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Николай Стариков - Женщина, современность и политика (9 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о женщинах в политике.

 

- Почему в Российской политике мало женщин 
- Почему женщины не голосуют за женщин 
- Сколько женщин в Российской «оппозиции»
- Может ли женщина стать президентом России.

 

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