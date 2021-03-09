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Михеев. Итоги. Сбер – это масонская ложа. Греф уже не скрывает 09.03.2021

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Михеев. Итоги 09.03.2021. Сбер – это масонская ложа. Греф уже не скрывает
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Михеев. Итоги - Сбер – это масонская ложа. Греф уже не скрывает (9 Марта 2021)

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Михеев. Итоги
Михеев. Итоги
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Сергей Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" удивился, узнав, что Сбер нашел у простых людей лишние деньги. По мнению эксперта, Греф создал собственную масонскую ложу, цель которой - вытрясти последние деньги.

 

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