Михеев. Итоги. Сбер – масонская ложа? Всех поставят на колени! Нам не хватает альтернативной экономической школы 07.03.2021

Михеев. Итоги. «Люди в грязи тонут»: Михеев вскрыл цинизм федеральных ТВ - «Приучают к трэш-стримам» 08.03.2021

Политолог Сергей Михеев в эфире первого русского телеканала "Царьград" удивился, узнав, что Сбер нашел у простых людей лишние деньги. По мнению эксперта, Греф создал собственную масонскую ложу, цель которой - вытрясти последние деньги.

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