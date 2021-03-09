Говорят, что патриотизм нынче не в моде у молодежи, у многих в головах знак равенства между "патриотизмом" и "путинизмом". Что ж, это не очень хорошая ситуация, ведь настоящий патриотизм мог бы помочь России решить множество хронических проблем. Но что нужно сделать, чтобы вернуть патриотизм в моду? Какие есть препятствия? Обсудим сегодня.

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