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Политическая Россия. Должен ли патриотизм быть модным 09.03.2021

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Политическая Россия 09.03.2021. Должен ли патриотизм быть модным
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Политическая Россия - Должен ли патриотизм быть модным (9 Марта 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Говорят, что патриотизм нынче не в моде у молодежи, у многих в головах знак равенства между "патриотизмом" и "путинизмом". Что ж, это не очень хорошая ситуация, ведь настоящий патриотизм мог бы помочь России решить множество хронических проблем. Но что нужно сделать, чтобы вернуть патриотизм в моду? Какие есть препятствия? Обсудим сегодня.

 

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