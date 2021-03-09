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Константин Сёмин. Война за прибыль. Письма 09.03.2021

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Константин Сёмин 09.03.2021. Война за прибыль. Письма
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Константин Сёмин - Война за прибыль. Письма (9 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Я  уже 10 лет работаю в обеспечении расходными материалами лечебных учреждений одного из регионов страны. Проще говоря, я менеджер по продажам в медицинской сфере. 

 

Федеральный закон №44, по которому мы работаем, - это фактически «Библия».  По его «заповедям» совершаются «чудеса» поставок в лечебные учреждения: бинтов, реанимационных расходных материалов, перчаток, инструментов и так далее. Он строго регламентирует процедуры закупок на государственные нужды.

 

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