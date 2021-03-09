Срыв чипизации. Бомжи с требованиями. Алибаба с возу. Галопом по Европам

Я уже 10 лет работаю в обеспечении расходными материалами лечебных учреждений одного из регионов страны. Проще говоря, я менеджер по продажам в медицинской сфере.

Федеральный закон №44, по которому мы работаем, - это фактически «Библия». По его «заповедям» совершаются «чудеса» поставок в лечебные учреждения: бинтов, реанимационных расходных материалов, перчаток, инструментов и так далее. Он строго регламентирует процедуры закупок на государственные нужды.

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