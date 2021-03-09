Кибератаки против «российских систем, связанных с властями», фактически анонсировали власти США, «слившие» газете The New York Times информацию о своих намерениях. Объяснить эту явно сознательную утечку можно тем, что Белому дому срочно требуется показать «усиление сдерживания Кремля», но по ходу дела – минимизировать свои реальные расходы.

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