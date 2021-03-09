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Политическая Россия. Горбатого могила исправит: США анонсировали кибератаки против России 09.03.2021

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Политическая Россия 09.03.2021. Горбатого могила исправит: США анонсировали кибератаки против России
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Политическая Россия - Горбатого могила исправит: США анонсировали кибератаки против России (9 Марта 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Кибератаки против «российских систем, связанных с властями», фактически анонсировали власти США, «слившие» газете The New York Times информацию о своих намерениях. Объяснить эту явно сознательную утечку можно тем, что Белому дому срочно требуется показать «усиление сдерживания Кремля», но по ходу дела – минимизировать свои реальные расходы.

 

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