В этом выпуске:

- Рождаемость в январе рухнула на 10%, это минимум за 20 лет;

- Депутат-единоросс Выборный нашел виноватых в подорожании продуктов;

- Госдума во втором чтении приняла законопроект о просветительской деятельности;

- Банки просят дать им доступ к базам данных МВД;

- Кредиты есть у 60-ти процентов экономически активного населения страны;

- Соцсеть Вконтакте оштрафовали на полтора миллиона рублей;

- Милонов пожаловался на низкие зарплаты депутатов;

- После долгого молчания Потанин дал двухчасовое интервью каналу Спас;

- Обучение приравняли к трудовому стажу;

- Под Нижневартовском на выходных прорвало газовую трубу, принадлежащую Сибуру;

- В Дагестане уже четвертое с начала года массовое отравление;

- Столица в пандемию скупала лекарства и средства защиты в ущерб производящим их регионам;

- Москва и Вашингтон на грани кибервойны;

- Норвегия может заблокировать сделку между Роллс-ройсом и российским Трансмашхолдингом;

- Бразильский суд отменил обвинения в адрес бывшего президента да Силвы;

- Европарламент лишил депутатской неприкосновенности бывшего каталонского премьера Пучдемона;

- Американская молодежь штурмует фондовые рынки;

- Бургер Кинг хайпанул на женщинах.

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