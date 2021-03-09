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Константин Сёмин. Парсуна Потанина, Фейки об инфляции, Не женский бургер. Галопом по Европам 09.03.2021

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Константин Сёмин 09.03.2021. Парсуна Потанина, Фейки об инфляции, Не женский бургер. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Парсуна Потанина, Фейки об инфляции, Не женский бургер. Галопом по Европам (9 Марта 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 9 Марта 2021

В этом выпуске:
- Рождаемость в январе рухнула на 10%, это минимум за 20 лет;
- Депутат-единоросс Выборный нашел виноватых в подорожании продуктов;
- Госдума во втором чтении приняла законопроект о просветительской деятельности;
- Банки просят дать им доступ к базам данных МВД;
- Кредиты есть у 60-ти процентов экономически активного населения страны;
- Соцсеть Вконтакте оштрафовали на полтора миллиона рублей;
- Милонов пожаловался на низкие зарплаты депутатов;
- После долгого молчания Потанин дал двухчасовое интервью каналу Спас;
- Обучение приравняли к трудовому стажу;
- Под Нижневартовском на выходных прорвало газовую трубу, принадлежащую Сибуру;
- В Дагестане уже четвертое с начала года массовое отравление;
- Столица в пандемию скупала лекарства и средства защиты в ущерб производящим их регионам;
- Москва и Вашингтон на грани кибервойны;
- Норвегия может заблокировать сделку между Роллс-ройсом и российским Трансмашхолдингом;
- Бразильский суд отменил обвинения в адрес бывшего президента да Силвы;
- Европарламент лишил депутатской неприкосновенности бывшего каталонского премьера Пучдемона;
- Американская молодежь штурмует фондовые рынки;
- Бургер Кинг хайпанул на женщинах.

 

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