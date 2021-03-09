В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— публикация в The New York Times о том, что США готовят кибератаки против России и реакция Кремля;

— скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которые раскрыли все тайны семьи королевы Елизаветы II в шоу Опры Уинфри.

Народ сделал выбор, в Роттердам от России поедет Манижа. Меган Маркл раскрыла тайну Букингемского дворца. США готовят кибератаки против России, стоит ли их опасаться? В Америке ожидают суда над полицейским в деле об убийства Джорджа Флойда.

На восточном побережье Сицилии началось извержение знаменитого вулкана Этна, в воскресенье произошел уже десятый мощный выброс, улицы и дома покрылись толстым слоем пепла.

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