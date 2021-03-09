десь совершенно непонятна их логика. Как Фейсбук вышел на тропу войны с Российскими медиа? Никаким Российским законам они не подчиняются. Готовы ли государства объединяться против Западных соцсетей? И за что России снова грозят санкциями из ада? Инвесторы этих же Западных стран пострадают.

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