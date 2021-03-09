Царьград. Главное. В России с 2021 года начнут собирать налоги по-новому: к чему готовиться 04.03.2021

Правительство России вводит постоянный контроль за ценами на потребительском рынке. Группы товаров и услуг закреплены за конкретными министерствами и ведомствами. Между тем, экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году составил рекордные $30,9 млрд или 79 млн тонн в натуральном выражении.

Впервые в новейшей истории экспорт продуктов превысил импорт в стоимостном выражении. Данный факт, по мнению экспертов, мог стать ключевой причиной бурного роста цен в России. Что не так с продовольствием в России? Обсудим сегодня в «Царьград.Главное».

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