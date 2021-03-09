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Царьград. Главное. Рекордный экспорт спровоцировал бурный рост цен: что не так с продовольствием 09.03.2021

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Царьград. Главное 09.03.2021. Рекордный экспорт спровоцировал бурный рост цен: что не так с продовольствием
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Царьград. Главное - Рекордный экспорт спровоцировал бурный рост цен: что не так с продовольствием (9 Марта 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Правительство России вводит постоянный контроль за ценами на потребительском рынке. Группы товаров и услуг закреплены за конкретными министерствами и ведомствами. Между тем, экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году составил рекордные $30,9 млрд или 79 млн тонн в натуральном выражении.

 

Впервые в новейшей истории экспорт продуктов превысил импорт в стоимостном выражении. Данный факт, по мнению экспертов, мог стать ключевой причиной бурного роста цен в России. Что не так с продовольствием в России? Обсудим сегодня в «Царьград.Главное».

 

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