Эксклюзив! Николай Цискаридзе о травле, обвинениях в «расизме» и новой культуре

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ НА ВДНХ» или «люди, не имеющие отношения к культуре, не должны иметь к ней отношения».

- Привет от доктора Менгеле. Выставка стоячих мертвецов на ВДНХ как очередная проверка общества на прочность.

- Извращенцы как апостолы нового искусства. Как девиации выдают за культуру.

- Почему сегодня стало можно то, за что презирали нацистов.

Обсуждаем тему с

8 марта - что было главным подарком для женщины 50 лет назад.

Встречаем Масленицу.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Культуртрегеры на ВДНХ. 8 марта 50 лет назад. Масленица наступает. Наши с Борисом Якеменко (9 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.