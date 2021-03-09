Соловьёв LIVE - Культуртрегеры на ВДНХ. 8 марта 50 лет назад. Масленица наступает. Наши с Борисом Якеменко (9 Марта 2021)
Опубликовано: 9 Марта 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
«КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ НА ВДНХ» или «люди, не имеющие отношения к культуре, не должны иметь к ней отношения».
- Привет от доктора Менгеле. Выставка стоячих мертвецов на ВДНХ как очередная проверка общества на прочность.
- Извращенцы как апостолы нового искусства. Как девиации выдают за культуру.
- Почему сегодня стало можно то, за что презирали нацистов.
Обсуждаем тему с
8 марта - что было главным подарком для женщины 50 лет назад.
Встречаем Масленицу.
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