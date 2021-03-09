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Соловьёв LIVE. Культуртрегеры на ВДНХ. 8 марта 50 лет назад. Масленица наступает. Наши с Борисом Якеменко 09.03.2021

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Соловьёв LIVE 09.03.2021. Культуртрегеры на ВДНХ. 8 марта 50 лет назад. Масленица наступает. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Культуртрегеры на ВДНХ. 8 марта 50 лет назад. Масленица наступает. Наши с Борисом Якеменко (9 Марта 2021)

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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ГЛАВНАЯ ТЕМА 

«КУЛЬТУРТРЕГЕРЫ НА ВДНХ» или «люди, не имеющие отношения к культуре, не должны иметь к ней отношения». 

 

- Привет от доктора Менгеле. Выставка стоячих мертвецов на ВДНХ как очередная проверка общества на прочность. 
- Извращенцы как апостолы нового искусства. Как девиации выдают за культуру. 
- Почему сегодня стало можно то, за что презирали нацистов.

 

Обсуждаем тему с 

8 марта - что было главным подарком для женщины 50 лет назад. 
Встречаем Масленицу.

 

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