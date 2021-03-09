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Вечер с Владимиром Соловьевым 09.03.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 09.03.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (9 Марта 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

То, что администрация Байдена меняет стратегию ведения войн и делает ставку на кибертерроризм, не является новшеством. Трамп в своё время тоже бился на этом поприще, взяв за цель товарища Пригожина. Сами американцы говорят, что война будет вестись в пяти средах, одна из которых киберпространство, то есть де-факто это объявление войны России?

 

Машина информационной войны работает давно и четко, западные соцсети блокируют сообщения наших официальных органов, а Москву обвиняют в дискредитации американской вакцины.

 

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