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Соловьёв LIVE. Ситуация на Донбассе. Можно ли было сохранить СССР? Фильм NEXTA о Лукашенко. Кедми. Голованов 09.03.2021

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Соловьёв LIVE 09.03.2021. Ситуация на Донбассе. Можно ли было сохранить СССР? Фильм NEXTA о Лукашенко. Кедми. Голованов
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Соловьёв LIVE - Ситуация на Донбассе. Можно ли было сохранить СССР? Фильм NEXTA о Лукашенко. Кедми. Голованов (9 Марта 2021)

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Опубликовано: 9 Марта 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

НИМАНИЕ! Яков Кедми и Роман Голованов в 21:30 на Соловьев Live. Сегодня обсудим:

Немецкая редакция RT будет судиться с Bild из-за обвинений в шпионаже за Навальным

Переброска танков в Мариуполе попала на видео. Увеличивается число обстрелов ДНР. Поддержит ли Запад Украину в большой войне в Донбассе? Готова ли Россия открыто вступиться за республики?

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться закрытия каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK на YouTube. Чем закончится агония Зе?

Можно ли было сохранить СССР? Отвечаем первому президенту Украины Леониду Кравчуку.

Нехта выпустил фильм - «разоблачение» про Лукашенко. Для чего это нужно? Кто за этим стоит? Почему действуют по одним лекалам?

США пригрозили России «хакерским ударом», о котором никто не узнает. Нас ждет мировая кибервойна?

 

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