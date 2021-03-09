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Время в 21:00 09.03.2021

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Время в 21:00 09.03.2021
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Время в 21:00 (9 Марта 2021)

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Опубликовано: 9 Марта 2021

Смотрите в этом выпуске: президент провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования; вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова; в Россию экстрадирован колумбиец, который похитил бриллианты; новые возможности для школьников предлагают в подмосковном парке «Патриот»; определены претендентки на главную роль в фильме, который будут снимать на МКС; первое в истории золото сборной России в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу; премьера на Первом канале — многосерийный фильм «Угрюм-река».

 

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