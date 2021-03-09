Смотрите в этом выпуске: президент провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования; вынесен приговор обвиняемым по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова; в Россию экстрадирован колумбиец, который похитил бриллианты; новые возможности для школьников предлагают в подмосковном парке «Патриот»; определены претендентки на главную роль в фильме, который будут снимать на МКС; первое в истории золото сборной России в парном могуле на чемпионате мира по фристайлу; премьера на Первом канале — многосерийный фильм «Угрюм-река».

Смотрите онлайн Время в 21:00 (9 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.