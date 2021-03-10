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Дождь. Немецкий журналист рассказал о просьбе RT «шпионить» за Навальным. Что грозит телеканалу 10.03.2021

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Телеканал Дождь 10.03.2021. Немецкий журналист рассказал о просьбе RT «шпионить» за Навальным. Что грозит телеканалу
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Телеканал Дождь - Немецкий журналист рассказал о просьбе RT «шпионить» за Навальным. Что грозит телеканалу (10 Марта 2021)

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Опубликовано: 10 Марта 2021

Журналист, который сотрудничал с немецким подразделением RT (RT DE) Даниэль Ланге рассказал в интервью газете Bild, что его просили «шпионить» за Алексеем Навальным, когда оппозиционер находился в клинике «Шарите» в Берлине.

 

Также Ланге сообщил изданию, что руководство RT давало ему задание найти в Берлине и соратников оппозиционера Леонида Волкова и Марию Певчих. RT заявило, что его немецкое подразделение подаст иск против Bild из-за «абсурдных обвинений в шпионаже». Обсудили с журналистом немецкого издания Cicero Морицом Гартманом, почему Ланге дал это интервью и грозит ли что-то журналисту за эти признания.

 

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