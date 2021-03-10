Телеканал Дождь - Немецкий журналист рассказал о просьбе RT «шпионить» за Навальным. Что грозит телеканалу (10 Марта 2021)
Опубликовано: 10 Марта 2021
Новые штабы Навального в регионах. Манижа едет на Евровидение. К чему приведут протесты в Армении
«Глаза бога»: почему Роскомнадзор потребовал запретить telegram-боты с личными данными пользователей
«Мы вдохновились фильмом Навального»: основатель NEXTA о том, как создавалось расследование о богатствах Лукашенко
Еще
Журналист, который сотрудничал с немецким подразделением RT (RT DE) Даниэль Ланге рассказал в интервью газете Bild, что его просили «шпионить» за Алексеем Навальным, когда оппозиционер находился в клинике «Шарите» в Берлине.
Также Ланге сообщил изданию, что руководство RT давало ему задание найти в Берлине и соратников оппозиционера Леонида Волкова и Марию Певчих. RT заявило, что его немецкое подразделение подаст иск против Bild из-за «абсурдных обвинений в шпионаже». Обсудили с журналистом немецкого издания Cicero Морицом Гартманом, почему Ланге дал это интервью и грозит ли что-то журналисту за эти признания.
Смотрите онлайн Телеканал Дождь Немецкий журналист рассказал о просьбе RT «шпионить» за Навальным. Что грозит телеканалу (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.