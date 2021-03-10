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Николай Стариков. Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина 10.03.2021

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Николай Стариков 10.03.2021. Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина
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Николай Стариков - Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина (10 Марта 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 10 Марта 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом выпуске видеоблога речь зашла о возвращённом Лукашенко титуле «последний диктатор Европы», о символике Союзного государства, английском языке на Украине как втором государственном, а также о возможности присвоения титула «узник совести» бывшему французскому президенту Николя Саркози.

 

– Лукашенко снова назвали «последним диктатором Европы»
– О символике Союзного государства
– Английский язык как второй государственный на Украине
– Объявит ли Amnesty International узником совести Саркози
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Смотрите онлайн Николай Стариков Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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