Михаил Попов: переход от социализма к капитализму в СССР

В новом выпуске видеоблога речь зашла о возвращённом Лукашенко титуле «последний диктатор Европы», о символике Союзного государства, английском языке на Украине как втором государственном, а также о возможности присвоения титула «узник совести» бывшему французскому президенту Николя Саркози.

– Лукашенко снова назвали «последним диктатором Европы»

– О символике Союзного государства

– Английский язык как второй государственный на Украине

– Объявит ли Amnesty International узником совести Саркози

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Смотрите онлайн Николай Стариков Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина (10 Марта 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.